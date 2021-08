Arnhemse Sameena trekt met expo ten strijde tegen mensenhandel: ‘Jarenlang ben ik misbruikt en uitgebuit’

Reiziger vindt bus veel sneller te vol: ‘We hebben 1,5 jaar lang geleerd dat we afstand moeten houden’

22 augustus ARNHEM - Waar reizigers in het openbaar vervoer zich voor de coronacrisis nog wel eens als haringen in een ton lieten duwen tot er zelfs niemand meer in een bus kon staan, is een lijnbus nu veel eerder te vol in de beleving van veel reizigers.