Arnhemse scholieren naar klimaatmars: ‘Wij gaan ff de mensheid redden donderdag’

Video Keihard lachen met verlegen cultheld Theo Janssen

9:01 ARNHEM - In een stijf uitverkocht Luxor Live in Arnhem is dinsdagavond het boek ‘Theo Janssen, de dikke prins’ van Marcel van Roosmalen gepresenteerd. Er was veel aandacht voor het boek met anekdotes over de voormalige middenvelder van Vitesse, die de status van cultheld heeft bereikt omdat hij volgens bezoekers ‘gewoon Theo is gebleven’.