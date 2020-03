Arnhemse SD-agent Johnny de Droog, de geraffineerde jongleur van het verraad, joeg velen tijdens de oorlog de dood in

Bomenbond daagt provincie voor de rechter over centrale voor biomassa in Arnhem

2 maart De Arnhemse Bomenbond is een rechtszaak tegen Gedeputeerde Staten van Gelderland begonnen over de vergunning voor de biomassacentrale van Veolia in Arnhem. De bond, die alle bomenstichtingen van Arnhem vertegenwoordigt, wil dat de provincie stopt met tijdrekken en de bezwaren tegen de centrale in behandeling moet nemen.