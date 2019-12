Arnhemse slachterij New Atlas failliet: ‘Inspecties kostten ons de kop’

ARNHEM - New Atlas aan de Badhuisstraat in Arnhem is failliet. Een boete van 10.000 euro van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit was voor de islamitische slachterij de druppel die de emmer deed overlopen.

De frustratie zit hoog bij de slachter van New Atlas. Hij heeft het gevoel dat hij kapot is gemaakt door de vele inspecties. ,,Die strijd ga ik niet winnen. Ze vinden altijd wel wat. Ik denk dat ik van de laatste drie jaar een jaar heb stil gelegen. Dat houdt niemand vol.”

Hij wil zijn verhaal graag vertellen. Maar zijn naam en precieze functie geeft hij niet prijs. ,,Ik moet verder. Dat wordt een stuk lastiger als iedereen mijn naam kan koppelen aan een faillissement.”

Controle net voor het offerfeest

De inspecties begonnen drie jaar geleden. Met de regelmaat van de klok kwamen de inspecteurs buurten in de slachterij aan de Badhuisstraat. ,,In 2016 kwamen de inspecteurs in het weekend voor het offerfeest. Het hele jaar zie je ze niet en net in het belangrijkste weekend voor de slachterij kwamen ze controleren.”

Ook dit jaar heeft de slachterij enkele controles gehad. ,,Ze hebben niets kunnen vinden en dan krijg je later te horen dat we de inspecteur hadden bedreigd. Daarna hebben ze de bedreiging aangepast in intimidatie. Ik heb het gevoel dat ze ons moeten hebben.”

‘We zijn toch geen dierenkliniek?’

De directe aanleiding voor het faillissement was de boete van 10.000 euro die New Atlas begin november van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit kreeg. De slachter leest voor uit de brief: ,,Bij het doden van dieren en daarmee verband houdende activiteiten werd er niet voor gezorgd dat de dieren elke vermijdbare vorm van pijn, spanning en lijden wordt bespaard. Dat schrijft de inspectie. Maar we zijn toch geen dierenkliniek? Ik wil de dieren best aaien en knuffelen voor ik ze slacht, maar is dat dan de bedoeling?”

Daarnaast zou de temperatuur in de stal bij New Atlas te laag zijn voor de geitenbokjes. ,,Die beestjes hebben in een open vrachtwagen een reis van 80 kilometer gemaakt. Dan worden ze hier uitgeladen en staan ze hooguit een uurtje voor de slacht in de stal. En in dat uurtje is het te koud voor de dieren? Er is geen slachterij in Nederland met een verwarmde stal.”

Veel schade gehad van brand

Slachterij New Atlas is gevestigd naast het voormalige poeliersbedrijf Blom, dat anderhalf jaar geleden deels in vlammen op ging. Oorzaak bleek een hennepkwekerij. ,,We hebben daar veel schade van gehad. De brand gebeurde vlak voor het offerfeest, waardoor we veel klanten kwijtraakten. Vervolgens hebben we drie maanden zonder stroom gezeten en moesten we een generator laten draaien om elektriciteit te krijgen. Kostte duizend liter diesel per week.”