Arnhemse Somaliër moet zwaar boeten voor uitglijder in de sneeuw

Hij was die avond in een auto van zijn werkgever op weg naar huis, waar zijn zwangere vrouw op hem wachtte. In zijn haast nam hij rond 23.00 uur met (te) hoge snelheid de inmiddels spekglad geworden bocht Groningensingel-Burgemeester Matsersingel. Gevolg: een schuiver en een omvergekegeld verkeerslicht.



Meneer S. stapte uit en bekeek de brokstukken. Vervolgens bekeek hij de schade aan zijn bedrijfswagen en daarna keek hij eens om zich heen. Geen mens te bekennen, dus maakte hij dat hij wegkwam.



„Ik had geen telefoon bij me”, zei hij later bij het verhoor. „Ik wilde de schade thuis melden.”



„Maar vlakbij is een politiebureau”, zegt rechter Van Wezel.



„Dat was gesloten”, merkt de advocaat van meneer S. op.



Meneer S. had echter een getuige over het hoofd gezien. Het was mevrouw D. die hem achterna reed en hem iets verderop liet stoppen.



„Gaat het goed met u?”, vroeg ze.



„Waarom volgt u mij?”, was de minder vriendelijke wedervraag.



„U reed een paal omver!”, was het antwoord.