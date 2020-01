Arnhemse spookrijder (26) reed dwars over rotonde: ‘Hij was een gevaar voor zichzelf en anderen’

ARNHEM/HETEREN - Een Arnhemmer (26) is afgelopen zondagavond staande gehouden na roekeloos rijgedrag op de Cora Baltussenallee tussen Arnhem-Zuid en Heteren (N837). Getuige Joost (liever geen achternaam) zag hoe de man in volle vaart, dwars over een rotonde en al spookrijdend over de weg reed.

Ook reed hij een lantaarnpaal omver. De man is staande gehouden vanwege zijn rijgedrag. Volgens een politiewoordvoerder was hij niet onder invloed van drank of drugs.

Tot verbazing van de getuige, die onderweg was naar het tankstation bij de McDonalds op het industrieterrein bij Heteren. Hij schrok zich dood toen hij zondagavond tegen 23.00 uur de roekeloze bestuurder over de weg zag razen.



,,Het was bizar. Hij reed dwars over een rotonde heen. Daarna bleef hij lange tijd als spookrijder op de linkerrijstrook rijden. Het leek op pure opzet. Uiteindelijk belandde hij in de berm en reed hij zelfs een lantaarnpaal omver.”

‘Dit had fout kunnen aflopen’