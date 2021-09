Arnhemse Sterre (20) blikt terug op deelname aan First Dates: ‘Ik kan lachen om de reacties’

Park Sonsbeek gaat weer open, maar de discussie blijft bestaan: ‘Hoe voorkomen we overlast?’

20 september ARNHEM - De nachtelijke afsluiting en het alcoholverbod in Park Sonsbeek in Arnhem verdwijnen zo goed als zeker per 25 september. Op die dag hoeven mensen geen 1,5 meter afstand meer te houden en daarmee verdwijnt de basis voor de sluiting.