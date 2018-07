Arnhemse straat vol Belgische vlaggen: ‘Amai, allemaal vlaggen in ene keer’

ARNHEM - Een straat in Antwerpen, Luik of Brugge? Nee, een flat vol wapperende Belgische vlaggen aan de Lange Wal in Arnhem, tegenover Winkelcentrum Presikhaaf. Daar is de steun voor het nationale team van de zuiderburen, de Rode Duivels, ongekend groot nu dat vanavond in de kwartfinale van het WK voetbal tegen Brazilië speelt.

,,Ik ben de aanstichter’’, zegt een vrolijke Jo Snips vanuit België. ,,Mijn vriendin woont in die flat in Arnhem en ik ben zoveel mogelijk bij haar. Op de avond van de eerste groepswedstrijd tegen Panama heb ik de Belgische driekleur bij haar aan het balkon gehangen. Eén buurman volgde snel. En na de vorige wedstrijd in de achtste finale tegen Japan vier anderen. Wij kwamen terug van een dagje weg en vonden het heel aangenaam. Wat een verrassing. Amai, allemaal vlaggen in ene keer.’’

Solidair

,,Nederland is er niet bij op het WK en we willen het toch gezellig maken. We zijn solidair met Jo en België doet het best leuk’’, zegt flatbewoner Sjoert Benthem. ,,Toen een ander opeens ook een Belgische vlag aan zijn balkon had, heb ik gezegd ‘neem er voor mij ook één mee’.’’

Zes hangen er inmiddels. Snips: ,,Een aantal andere flatbewoners vindt het maar sjappie. Maar de Rode Duivels dienen hen op het veld wel van repliek.’’

Sympathie

Ondanks de gezamenlijke sympathie voor België is er nog niet samen naar de wedstrijden gekeken. ,,Er wonen hier mensen met wisselende werktijden, dus dat is lastig. Maar misschien moeten we bij de volgende wedstrijd toch maar eens een groot scherm op het veld achter de flat zetten’’, vertelt Benthem.

Of die volgende er komt? Snips durft het niet te zeggen. ,,Het is afwachten of we Brazilië kunnen kloppen. Als we hen voorbij komen, gaan we voor niets minder dan de finale. En als we die halen, moeten we ’m winnen ook.’’