Arnhemse straatnaamborden: GroenLinks wil toelichting bij ‘omstreden figuren’

Met dat voorstel wil GroenLinks in Arnhem begin volgend jaar de straatnaamgeving in de stad op de politieke agenda zetten. Volgens fractievoorzitter Mark Coenders is het doel het bewustzijn van burgers over het belang van die naamgeving te vergroten, ook in historisch opzicht.



Het initiatief werd door de grootste partij van Arnhem al aangekondigd in het eigen verkiezingsprogramma. Anders dan daar gesteld, opteert GroenLinks niet meer voor het weghalen van bordjes in straten die zijn vernoemd naar controversiële figuren.



Zo zal de naam van VOC-gouverneur-generaal Jan Pieterszoon Coen, bekend van de wreedheden in Indië, op een straatnaambordje in de Arnhemse wijk ’t Broek blijven staan. Coenders: ,,Het is niet de bedoeling de geschiedenis weg te poetsen. Wel zou duidelijk moeten worden wat Coen heeft gedaan in Indonesië. We willen dat mensen van onze rijke geschiedenis leren.”