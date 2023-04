Arnhemse straten, lanen, wegen en dreven: dit is het verschil

Rozet haalt middel­eeuws hand­schrift terug naar Arnhem. ‘We wisten niet dat dit topstuk bestond’

De middeleeuwse bibliotheek van Rozet in Arnhem krijgt er een topstuk bij. Op een veiling in het Belgische Brugge lukte het een boekje te bemachtigen over de legende van Sint Elisabeth, in de 15e eeuw opgetekend door een non van het Bethanië-klooster. Dat lag destijds ten oosten van Arnhem.