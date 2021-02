Arnhemse strijder voor orgaandonatie: ‘Je kunt er altijd op terugkomen, maar kiés’

Pia Dijkstra werd op het schild geheven als de vrouw die ervoor zorgde dat sinds vorig jaar iedere Nederlander een potentiële orgaandonor is, tenzij hij of zij een andere keuze maakt. Zonder de inspanningen van Menno Loos (46) was de wet waarin dat is geregeld er niet gekomen, zegt het Tweede Kamerlid van D66 in Dat bepaal je zelf, het boek dat de Arnhemmer schreef over zijn tien jaar durende strijd om het donorsysteem in Nederland te veranderen.