Arnhemse studente wil niet uit kamer worden gejaagd door Oekraïense arbeidsmigranten

update Ratelband furieus na vermeend schietinci­dent bij woning, buren niet verbaasd: ‘Politie is hier vaste gast’

21 juni ARNHEM - Een woning aan de Hulkesteinseweg in Arnhem is zondagavond mogelijk beschoten. Het gaat om een pand van de bekende ondernemer Emile Ratelband. Hij woont er overigens zelf niet. Ook in de woning ernaast is inmiddels een gat gevonden. Het is mogelijk ontstaan bij hetzelfde incident.