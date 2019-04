Arnhemse telefoonoplichter is wel schuldig, maar krijgt geen straf

Vijftien personen meenden in 2013 via een professioneel ogende website een telefoon te kopen. Ze maakten geld over, maar kregen de mobiele telefoon nooit geleverd. Er liggen vorderingen tot een bedrag van 3230 euro.



Het geld kwam op de rekening van de Arnhemmer. Hij ontkende de oplichting. Hij zou ‘slechts’ zijn bankpas aan iemand hebben uitgeleend in een coffeeshop waar hij veel kwam.



Op de vraag hoe hij zijn bankpas kon uitlenen aan iemand die hij nauwelijks kende, antwoordde de man op de strafzitting twee weken geleden dat hij nu eenmaal ‘niet zo slim’ is.



Hij had op bankafschriften kunnen en moeten zien dat er voor hem grote bedragen op zijn rekening kwamen. Na de stortingen waren er steeds opnames bij een pinautomaat bij hem in de buurt.