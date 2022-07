Arnhemse Temptation Island-kandidate Rodanya ziet appartement volledig uitbranden: ‘Onze grootste nachtmerrie is werkelijkheid geworden’

Als gevolg van de brand is het appartement nu volledig onbewoonbaar. Kelsey, die in 2019 met haar eveneens Arnhemse ex Morgan meedeed aan de realityshow Temptation Island, is daarom nu met spoed om zoek naar een nieuwe woning.

‘Onze grootste nachtmerrie is werkelijkheid geworden’, schrijft ze op Instagram. ‘Vanaf het balkon is het naar binnen gefikt. Gelukkig zijn we allemaal veilig.’ Ze geeft aan dat ze het liefste in de omgeving van Arnhem blijft wonen, ‘en anders maakt het ook niet uit’.

Zwanger van een tweeling

De brand ontstond dinsdagmorgen iets na tienen op de zesde verdieping van een flatgebouw aan het Gelderseplein. De brandweer rukte met groot materieel uit. Als gevolg van de harde wind ontstond er veel rookontwikkeling en moesten nabijgelegen appartementen ook worden ontruimd. Twee personen werden door ambulancepersoneel gecontroleerd, nadat zij rook hadden ingeademd.

Het is vooralsnog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Volgens een woordvoerder van de politie is er in ieder geval geen enkele aanleiding om aan te nemen dat er opzet in het spel is: ,,De politie is dan ook niet betrokken bij het onderzoek.”

De urgentie voor Kelsey om iets nieuws te vinden is des te groter, nu ze inmiddels zo’n vier maanden zwanger is van een tweeling. Omdat de inboedel van de Arnhemse ook volledig is afgebrand, zijn vriendinnen van haar een crowdfundingsactie gestart. Ze hopen zo’n 25.000 euro in te zamelen voor Kelsey en haar gezin.

