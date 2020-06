Arnhemse terreurverdachte Hardi N. werkte vlak voor zijn arrestatie met kwetsbare jongeren

Terrorismeproces Arnhemse terreurver­dach­te: We zijn in de val gelokt door een geheim agent

17:15 Wie was Abu Abdoellah al-Faransi? Een internationale jihadist, of een Nederlandse geheim agent die online undercover ging? Het is een cruciale vraag in het grote terrorismeproces rond zes aanslagverdachten dat woensdag begint. En raakte de politie inderdaad de telefoon van de hoofdverdachte kwijt?