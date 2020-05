Arnhemse Tessa is ‘vaste gast’ bij missverkiezingen: ‘Ik sta graag op het podium’

Het begon allemaal toevallig. Via Facebook werd de Arnhemse Tessa le Conge (26) gescout. Of ze mee wilde doen aan de verkiezing Miss Beauty of Gelderland? Le Conge zei ‘ja’ en heeft er nu een hele carrière in de wereld van de miss-verkiezingen opzitten.



Ze werd bekroond tot Miss Asia Pacific, runt en presenteert meerdere verkiezingen, én is namens Nederland in de running voor een nieuwe titel: Miss Earth.



Wat is voor u de aantrekkingskracht van missverkiezingen?

,,Een missverkiezing draait voor mij vooral om persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt trainingen, doet vrijwilligerswerk, daar heb ik veel van geleerd. Daarnaast sta ik graag op het podium.’’



En? U stond ook in bikini op het podium? Hoe was dat?

,,Ik vond dat eigenlijk de vetste ronde van heel de show. Ook al ben je heel tevreden over jezelf, het is toch eng om zo op een podium te staan met honderden man publiek. Maar achteraf gaf dat juist zó’n adrenaline-kick.’’