Arnhemse Trolley 2.0 favoriet voor Rijnlijn tussen Arnhem en Ede

Adviesbureau Beekman Bildung en de HAN University of Applied Sciences bekeken in opdracht van de provincie Gelderland vijf verschillende varianten elektrische bussen; gewone batterijbussen die op de remise moeten worden opgeladen, met en zonder extra laadpunten onderweg, en de Trolley 2.0, al dan niet in combinatie met extra laadpunten op de route.

Schoon en stil

Gelders gedeputeerde Mobiliteit Jan van der Meer is enthousiast over de Trolley 2.0. ‘Mooi om te zien dat dit icoon in een innovatieve variant een voordelige bus is, die zowel schoon is én niet lang hoeft te laden’, laat hij optekenen. De provincie zal de uitkomsten van de studie meenemen bij vervolgonderzoek naar hoogwaardig openbaar vervoer in de regio Arnhem-Nijmegen, kondigt Van der Meer aan.