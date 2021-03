Arnhemse tweelingbroers brengen prehistorische mensen tot leven: ‘Als Alfons niet vrolijk kijkt, dan weet ik dat het nog niet af is, en andersom’

Alfons, zijn identieke tweelingbroer, schiet in de lach. De vraag was of de Arnhemse kunstenaars moeite hebben om afscheid te nemen van hun prehistorische creaties, waaraan ze gemiddeld een half jaar lang dagelijks werken. Nee, zeggen ‘Ad’ en ‘Al’, klaar is klaar. En het is pas goed als ze beiden tevreden zijn. Maar voordat het zover is...