Arnhemse vader van jongen (14) die moeder neerstak moet wegblijven van ex

Wraak

Zij vreesde dat hij de kinderen meenam naar Afghanistan, waar ze vandaan komen. Toen de politie de kinderen vanuit Italië terughaalde en met hun moeder herenigde, viel de oudste zoon zijn moeder in Den Bosch aan met een mes. De rechtbank nam in haar straf mee dat de Arnhemmer de kinderen had meegenomen naar het buitenland om zijn ex-vrouw angst aan te jagen. Hij zou wraak hebben willen nemen op haar omdat zij zijn eer had aangetast door echtscheiding aan te vragen. Onder zijn invloed zou de zoon zijn moeder daarna hebben neergestoken.

Leven weer enigszins op orde

De man ging in hoger beroep. Hij is in behandeling en heeft zijn leven weer enigszins op orde. Het hof rept in het arrest niet over de steekpartij. In navolging van de strafeis, legde het een gevangenisstraf op van een jaar waarvan 250 dagen voorwaardelijk.



Dat komt er op neer dat de man niet meer de cel in hoeft. Verder legde het hof een werkstraf op van honderd uur.



Overtreedt de man het contactverbod met zijn vrouw, dan komt hem dat te staan op twee weken zitten per overtreding.