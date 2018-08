Arnhemse Varkensstraat verandert razendsnel van karakter

Winkeldie­ven op scootmo­biels onder politie-escorte naar Arnhems bureau

11:33 ARNHEM - In ganzenmars met een gangetje van zo'n 15 kilometer per uur ging het zondag naar het politiebureau: twee winkeldieven op een scootmobiel geëscorteerd door twee motoragenten. De opmerkelijke optocht begon bij de nieuwe supermarkt van Albert Heijn aan de Vossenstraat in Arnhem.