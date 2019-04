Arnhemse verdachte van oplichting: ‘Ik ben niet zo slim weet je, daar ben ik eerlijk over’

Vijftien aangiftes liggen er tegen de man. Allemaal van mensen die via een professioneel ogende website voor een paar honderd euro een mobiele telefoon meenden te kopen. Ze maakten het geld over, maar kregen de telefoon nooit geleverd. Het gaat in totaal om 3230 euro.

Het geld kwam op de bankrekening van de verdachte, maar hij ontkent dat hij de oplichter is. Hij had alleen maar zijn bankpas uitgeleend, vertelde hij de rechtbank.

Hij blowde destijds veel, bracht veel tijd door in een coffeeshop. Daar was die man die hem vroeg of hij zijn bankpas mocht gebruiken. De man was illegaal in Nederland, kon geen eigen rekening openen, maar had die wel nodig om via internet te kunnen gokken. Hij vond het goed.

‘Ik ben een sukkel’

,,U hebt uw bankpas en pincode gegeven aan iemand die u nauwelijks kende?”, vroeg de voorzitter. ,,Ik ben een sukkel”, antwoordde de verdachte. ,,Ik ben niet zo slim, weet je. Daar ben ik eerlijk over.”

,,Of u wilt zo overkomen”, reageerde de voorzitter. Hij wees de man erop dat hij bankafschriften kreeg waarop bedragen stonden die hij toch niet gewend was te krijgen. De verdachte zei dat hij er niet op had gelet.

De rechtbank baalde er van dat het onderzoek zo summier was. Geld dat op de rekening werd gestort, werden binnen een paar dagen vooral bij een pinautomaat in Presikhaaf opgenomen. Maar camerabeelden zijn er niet op bekeken. Ook is niet onderzocht op welke computer de websites gemaakt waren.

De advocaat vindt dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk moet worden verklaard. Vanwege het onzorgvuldige politieonderzoek én omdat de zaak veel te lang is blijven liggen. Verder vindt hij dat er te weinig bewijs ligt.

Servetjes

De officier van justitie is het daar niet mee eens. Ze bood haar excuses aan voor de enorme vertraging en deelde de mening dat het onderzoek beter had gemoeten. Maar ze vindt wel dat de man te veroordelen is voor medeplichtigheid aan de oplichting. Het is niet rond te krijgen dat hij degene is die alles heeft bekokstoofd, merkte ze op, maar het maakt je wel medeplichtig als je je bankpas afgeeft en geen vragen stelt als er steeds bedragen op je rekening worden gestort.