Arnhemse verdachte van zedendelicten is ‘hersens kwijt’

Ook ontkende hij dat hij in april dit jaar een vrouw in een sauna van een sportschool in Arnhem heeft aangerand. ,,Ik heb het niet gedaan”, was zo ongeveer het enige wat hij met een hoog stemmetje uitbracht. Hij durfde de rechtbank nauwelijks aan te kijken en wist op de meeste vragen geen antwoord te geven.

Nadenken

Sauna



Het slachtoffer van de aanranding in de sauna had even daarvoor al laten weten haar vordering tot schadevergoeding in te trekken. Ze wil vooral dat de verdachte hulp krijgt. Maar de aanhouding vond ze moeilijk te verkroppen. Ze liep huilend de rechtszaal uit.



In haar aangifte zegt ze dat ze in de sauna van de sportschool lag toen een eveneens naakte man aan haar begon te zitten. Ze meldde het bij een medewerkster van de sportschool en herkende de verdachte vervolgens op een foto.