Arnhemse verdachten drugslab in kaasopslag zeker nog negentig dagen vast

Revalida­tie­cen­trum Klimmen­daal kan zestig ziekenhuis­pa­tiën­ten overnemen

7:10 ARNHEM - Klimmendaal Revalidatiespecialisten in Arnhem is bereid, mocht de nood aan de man zijn, patiënten van ziekenhuizen in de regio over te nemen. Overleg hierover is gaande.