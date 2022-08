Arnhemse verdachten in grote drugs- en witwaszaak op vrije voeten

Britten lopen Airborne Wandel­tocht met as van veteraan van de Slag om Arnhem John Jeffries

ARNHEM - De in 2020 overleden Britse oorlogsveteraan John Jeffries zal dit jaar symbolisch aanwezig zijn bij de herdenking van de Slag om Arnhem. Twee vrijwilligers van de Taxi Charity For Military Veterans uit Londen nemen de urn met Jeffries’ as mee tijdens de Airborne Wandeltocht op 3 september. Op 16 september wordt de as bijgezet op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek.

