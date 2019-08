Arnhemse veteraan bestraft voor stalken hulpverleners en mishandelen buurman

Caravan belandt op zij bij vangrail: file op A12 bij Arnhem

14:10 ARNHEM - Een caravan is donderdagmiddag door een eenzijdig ongeval op zijn zijkant tegen de vangrail beland op de A12 bij Arnhem. Daardoor is een flinke file in de richting van Utrecht ontstaan, tussen Duiven en Arnhem-Noord.