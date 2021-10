Arnhemse villawijk krijgt er tientallen kleinere huizen bij, bewoners niet blij: ‘Hebben wij niet voor gekozen’

Man beledigt agenten en zakt in elkaar tijdens aanhouding: na ziekenhuis op vrije voeten

22 oktober ARNHEM - Een man is donderdagavond op het Gelerijdersplein in Arnhem aangehouden voor belediging van politieagenten. Tijdens zijn aanhouding waaraan volgens de politie enig duw- en trekwerk voorafging, zakte de man in elkaar. Omdat het vermoeden bestond dat hij een hartstilstand had, werd met spoed een ambulance opgeroepen. Reanimatie bleek niet nodig.