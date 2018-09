Arnhemse visboer bakt, kookt en braadt 50 uur achtereen voor record én goed doel

ARNHEM - Met een vertraging van twee uur, omdat de techniek haperde, is Piet van Diermen woensdagmiddag in het Arnhemse winkelcentrum Presikhaaf begonnen aan zijn wereldrecordpoging 'voedselbereiding'.

De eigenaar van Spakenburgs Vispaleis wil in zijn zaak een plakkaat van het Guinness Book of Records aan de wand en moet daarvoor in zijn eentje meer dan 40,5 uur achtereen maaltijden bereiden. ,,Met steeds minimaal twee pannen op het vuur. En ik moet zorgen dat het eten een bestemming heeft. Daar heb ik dus keurig voor gezorgd", voegt de 49-jarige ondernemer er aan toe.

Stoofpeertjes

In de keuken van de viszaak geurt het, drie uur na de start van de recordpoging, naar stoofpeertjes en draadjesvlees. In de vitrine wachten de schalen met wortelstamppot op gezelschap van braadworsten, die nu nog met zijn vieren liggen te sudderen in de pan. Aan het plafond enkele webcams, om de acties vast te leggen.

Van Diermen loopt rustig van het ene fornuis naar het andere, alsof hij alles onder controle heeft. ,,Ik ben een beetje tactisch bezig. Stoofperen en rundvlees moeten drie uur op het vuur staan. Heb ik ondertussen mooi tijd andere dingen voor te bereiden."

Volledig scherm Piet van Diermen gunt de kijker een blik op zijn stoofpeertjes © Peter Kemperman

De vraag of hij het gaat halen, beantwoordt de import-Arnhemmer met een wedervraag: ,,Is de paus katholiek?" Hij kent geen enkele twijfel dus. ,,Sowieso verbeter ik die 40,5 uur. Maar ik verwacht ook de 50 uur die ik me ten doel heb gesteld, vol te maken."

Van Diermen bouwt per uur vijf minuten rust op. Maar is niet van plan daarvan gebruik te maken. Hij vertelt het verhaal van vorig jaar, toen hij bij een recordpoging 'vis roken' even een uurtje slaap pakte. ,,Dat pakte helemaal verkeerd uit. Ik was totaal gesloopt. Hooguit ga ik nu wat dommelen. Maar nog liever ga ik gewoon door."

Taaislijmziekte

De opbrengst van zijn recordpoging gaat naar de Nederlandse Cystic Fibroses Stichting, een organisatie die zich bekommert om mensen met de ongeneeslijke en erfelijke taaislijmziekte. In Nederland gaat het om zo'n 1.500 patiënten. Hun gemiddelde levensverwachting is 40 jaar.

Van Diermen: ,,Ik wilde per se een kleine organisatie steunen die nog niet zo bekend is. En ik weet van de aandoening via iemand in mijn kennissenkring. Ik heb nu bijna 500 euro opgehaald. Hopelijk groeit dat bedrag nog wat aan."