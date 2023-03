Arnhemse vluchtelingen oefenen met stemmen, maar alleen voor het waterschap: ‘Waar is GroenLinks?’

Drugsdea­lers en loopjongen handelden jarenlang vanuit Arnhemse woning, verdachten zwijgen vooral

Een onderzoek naar handel in harddrugs leidde op 12 april vorig jaar tot een inval in een woning aan de Klarendalseweg in Arnhem. Het OM ziet de woning als middelpunt van grootschalige handel in coke en heroïne over ongeveer anderhalf jaar.