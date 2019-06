Arnhemse vmbo-klas krijgt les van minister Hoekstra in omgaan met geld: ‘Kapsalon, dat kun je toch niet eten?’

videoARNHEM - Minister van Financiën Wopke Hoekstra streek maandagmiddag op vmbo ‘t Venster in Arnhem neer om leerlingen les te geven in slim omgaan met geld. ,,Wie heeft er wel eens kleding in een zaak gekocht en het daarna nooit aangedaan? Ik zie veel handen, ook van de volwassenen achter in de klas. Heel herkenbaar. Dit is mij ook overkomen.”

Hoekstra toert door het land om een vlot lesprogramma aan te prijzen voor het aanleren van financiële vaardigheden voor de onderbouw van het vmbo, gebaseerd op de website Wijzer in geldzaken.

Dat gebeurt aan de hand van een reeks vragen over hoeveel geld de jongeren te besteden hebben en waar ze het aan uitgeven.

Wopke Hoekstra bereidt zich op voor op het maken van een selfie met de groep na de gastles over leren omgaan met geld aan leerlingen op Vmbo 't Venster in Arnhem.

Tips uitwisselen

Met een app op de smartphone kunnen jongeren antwoorden aanklikken die op een scorebord zichtbaar worden. Zo kunnen ze tips elkaar uitwisselen over hoe te geld te besparen.

Allemaal lachen na de camera: minister Hoekstra aan de slag met een mooie selfie met vmbo 't Venster in Arnhem.

'Niet naar stad gaan’

Opvallend veel leerlingen in de Arnhemse klas hebben meer dan 15 euro per week te besteden. Die groep verdient zelf wat bij, bij de Action, Kruidvat, vakkenvuller bij een supermarkt, afwassen in de horeca. Aan kleren, snoep, chips, pizza's, cola en uitgaan gaat het meeste geld op. 'Niet naar de stad gaan', tipt een jongere in het filmpje. '

Kapsalon, geen kapper

'Thuis eten’ valt ook als aanrader. Maar een leerling in de klas blijkt dol op kapsalon en die verleiding is moeilijk te weerstaan. Het leidt tot een misverstand bij de minister, ,,Een kapsalon? Maar dat eten we toch niet?’’Kort daarna krijgt hij uitleg over al het lekkers dat in de kapsalon verwerkt zit en dat het niets met de kapper te maken heeft.

De minister legt uit hoe het zit met de begroting.

Investeren in nagelverzorging

Leerlinge Naomi verzorgt nagels bij ouderen en verdient zo een aardig centje bij. Hoekstra reageert enthousiast. Ze geeft ook veel geld uit aan spullen voor die nagelverzorging. ,,Je geeft geld uit om geld te kunnen verdienen", doceert de minister. De leerlingen weten al hoe je dat noemt: investeren.

304 miljard aan inkomsten

Van de wereld van zakgeld, baantjes en bijverdiensten stapt Hoekstra vlot over naar de begroting van Nederland en hoeveel miljarden die daarin omgaan.Het gaat over meer dan meer 304 miljard aan inkomsten en 295 miljard aan uitgaven. En over de meeste uitgaven voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. Wat te doen met de bijna 10 miljard aan overschot?

'Belasting: is dat niet eigenlijk gemeen?’

Minister en leerlingen bespreken belastingverlaging (een van de leerlingen: ‘Belasting heffen is eigenlijk wel gemeen’), extra geld voor een beter klimaat of het afbetalen van schulden. Want ja, zo bekent Hoekstra. ,,Nederland heeft ook nog ongeveer 400 miljard schuld uit het verleden waar de staat jaarlijks 5,8 miljard rente voor moet betalen."

Ja, de minister maakt wel eens fouten!

Een leerling vraagt of Hoekstra als minister wel eens fouten heeft gemaakt. Het leidt tot een brede glimlach en een lichte neiging om toch iets op zijn woorden te letten. Hoekstra bekent ruiterlijk dat hij 'fouten maken erbij hoort’ maar dat er bij zijn ministerie ‘een heleboel mensen werken die fouten proberen te voorkomen’.

Brexit: plan A, B en misschien zelfs C

Op de kritische vraag of het land goed voorbereid is op de Brexit en of er ook een plan B ligt moet de minister even nadenken. ,,Je moet altijd een plan B op de plank hebben liggen en soms ook een plan C.” Na afloop is de minister al even enthousiast over de geslaagde les als de leerlingen zelf. ,,Er werden hele spannende vragen gesteld, Ik moest enorm opletten dat ik niet voor de rest van de week politieke problemen heb voor mezelf in Den Haag.

Buddies tegen schulden

De gemeente Arnhem zet buddies in om jongeren te helpen die in de schulden zitten. Het streven is om per jaar 250 jongeren te bereiken. Nadere info: wijzijnoprecht.nl