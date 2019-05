Arnhemse voetbalclub VDZ omarmt jonge vluchtelingen van over de hele wereld

Zo’n dertig jonge jongens van over de hele wereld voetballen inmiddels mee in de verschillende teams. Het zorgt voor een bijzondere dynamiek.



,,Laat die jongens eens een balletje komen trappen bij onze club”, zei Wim Schellevis van VDZ tegen begeleiders bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).



Schellevis kwam bij toeval even kijken in de COA-locatie aan de Frombergstraat in Arnhem, waar jonge alleenstaande vreemdelingen wonen. Al een paar dagen later kwamen de eerste jongens uit de opvang voorzichtig om de hoek kijken bij de voetbalclub.