Arnhemse vrouw (74) slachtoffer roofmoord Zuid-Afrika, daders zijn nog voortvluchtig

Politie rolt wietkweke­rij op in woning Schuyt­graaf

15:10 ARNHEM - In een woning aan Het Haam in de Arnhemse wijk Schuytgraaf is donderdagavond een wietkwekerij gevonden. De politie kreeg een melding en ging daarop een kijkje nemen. In de woning werden in de kwekerij reeds geoogste toppen gevonden die lagen te drogen.