Arnhemse waterstofpionier HyGear gaat voor 82 miljoen euro over in Canadese handen

ARNHEM - Xebec Adsorption Inc., met zijn hoofdkantoor in het Canadese Montreal, heeft voor 82 miljoen euro de Arnhemse waterstofpionier HyGear overgenomen.

HyGear heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een specialist in het op locatie produceren en leveren van waterstof voor industrie en consument. Xebec is een wereldwijde leverancier van schone energieoplossingen.

De combinatie van beide bedrijven betekent voor Xebec de start van de waterstofstrategie. HyGear op zijn beurt denkt nu de groeiplannen versneld te kunnen gaan uitvoeren. Xebec betaalt voor de overname 42 miljoen euro in cash en 40 miljoen euro in aandelen. De overname wordt later deze maand helemaal afgerond.

Grotere verkooporganisatie

Xebec en HyGear denken samen snel groene waterstof te kunnen produceren en leveren. Het moet waterstof worden die de concurrentie met andere energieleveranciers aankan. Daarnaast moet de combinatie van beide bedrijven er voor zorgen dat er een grotere verkoop- en serviceorganisatie ontstaat.

Marinus van Driel. Nu nog CEO van HyGear, straks president van Xebec Europe.

HyGear wordt onderdeel van Xebec Europe. Het hoofdkantoor blijft in Arnhem. Marinus van Driel, de huidige CEO van HyGear, wordt president van Xebec Europe. Hij gaat deel uitmaken van het wereldwijde managementteam van Xebec Adsorption.

Activiteiten gaan goed samen

,,De activiteiten van beide bedrijven gaan goed samen. Samen met Xebec kunnen wij onze groei nog verder versnellen en kansen creëren voor onze klanten, partners en personeel”, zegt Marinus van Driel, CEO van HyGear.

Van Driel zwaait ontwikkelingsmaatschappij Oost NL, een van de belangrijkste financiers van HyGear, alle lof toe. ,,We zijn Oost NL dankbaar voor het verstrekken van financiering in meerdere rondes en het leveren van kennis en structuur.”

Een van de installaties van HyGear.

Kurt Sorschak, voorzitter, CEO en president van Xebec Adsorption Inc., is blij met de overname. ,,Wij geloven dat waterstof de energiedrager van de toekomst zal worden. HyGear heeft een groeiende en winstgevende onderneming weten op te bouwen. In eerste instantie door waterstof te verkopen aan industriële gebruikers en later ook door waterstof aan te bieden aan de groeiende markt voor waterstof tankstations.”

Oost NL kan opnieuw gaan investeren

De door de provincies Gelderland en Overijssel gesteunde investeringsmaatschappij Oost NL krijgt, als financier en aandeelhouder, een deel van de 82 miljoen euro die met de overname is gemoeid. ,,Daarmee kunnen wij hernieuwd investeren in kansrijke bedrijven, om zo de regionale economie en werkgelegenheid in Oost-Nederland duurzaam te laten groeien", meldt woordvoerder Daniëlle Gijsbertse.

Nu HyGear in Xebec een partij heeft gevonden die de onderneming verder kan brengen, zit de de belangrijke taak voor Oost NL, als versneller in duurzame groei, er op. ,,We kunnen nu verder investeren in de aantrekkingskracht van Oost-Nederland als vestigingsplaats voor bedrijven, ondernemers en professionals. Zodat ook zij hier volop de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen op het gebied van onder meer de energietransitie, eiwittransitie en gezondheid.”