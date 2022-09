Arnhemse wijk als strijdtoneel: dit is waarom de Aziatische tijgermug weg moet

‘Nederland­se vrouw loopt in Zuid-Frank­rijk dengue op door tijgermug’

Een Nederlandse vrouw die in Zuid-Frankrijk op vakantie was, heeft daar volgens Franse media dengue (knokkelkoorts) opgelopen. Dengue wordt overgedragen door de uit Azië afkomstige oprukkende tijgermug. Volgens de Nederlandse stichting platform Stop invasieve exoten is het voor het eerst dat een Nederlander in Europa dengue oploopt.

21 september