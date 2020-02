Arnhemse wijk Elderveld woedend over ‘voortijdig kap van stadsbos’ voor nieuwbouw van opvanghuis Moviera

De buurtorganisaties vragen de gemeenteraad om ‘interventie’ om het kappen van het 'stadsbos’ te voorkomen. ,,De gemeente wil snel kappen om het broedseizoen voor de vogels voor te zijn", zegt buurtbewoonster Chantal Kappen. ,,Want vanaf 15 maart is kappen verboden. Maar het kappen is in strijd met de afspraak met de bewoners. Er is ons tijdens de buurtvergadering toegezegd dat de gemeente hiervoor eerst een kapvergunning aanvraagt waarop mensen bezwaar kunnen aantekenen."