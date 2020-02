Arnhemse wijk Elderveld woedend over ‘voortijdige kap stadsbos’ voor bouw opvanghuis Moviera

Jan Oosterhuis-ef­fect bij DUNO: Winst, volkszan­ger Grotenbreg zingt en ‘Caribische Hulk’ houdt de nul

9 februari DOORWERTH - Er waait een nieuwe wind bij DUNO. Waar in de rest van Nederland de storm zondag schoon schip maakt, was dat in Doorwerth zaterdag figuurlijk al het geval. Jan Oosterhuis maakte na het ontslag van trainer Roy de Haan een stormachtige rentree als hoofdcoach bij de degradatiekraker tegen Rijsoord. De nieuwe bewindvoerder boekte een dikverdiende 2-0 zege met een opgeleefd DUNO.