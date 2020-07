Arnhemse wijk Klarendal alweer opgeschrikt door nachtelijke autobrand

Drie branden in vier dagen

Hoewel de week pas net is begonnen, is dit alweer de tweede auto die in vlammen opgaat. In de nacht van zondag op maandag was namelijk het raak op de Limburgsingel in de wijk De Laar. Een personenauto werd daar compleet verwoest door een brand. Een dag eerder, in de nacht van zaterdag op zondag, werd een uitgebrande motor gevonden aan de Hovenierstraat in Klarendal.



In onderstaande kaart alle autobranden in Arnhem vanaf 2018, voor zover bij ons bekend.