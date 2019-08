Arnhemse wijk verzet zich tegen isolatie met ‘ongezond’ purschuim

ARNHEM - Bewoners van de Arnhemse wijk Over het Lange Water (Presikhaaf) verzetten zich tegen het in hun ogen ‘ongezonde’ purschuim dat gebruikt wordt om huizen in de buurt te isoleren. Van de 249 huurders hebben er 163 een handtekening gezet onder een brief tegen het aanstaande isolatieproject van Volkshuisvesting. De verhuurder reageert verbaasd.

De 163 huurders zijn niet tegen het isoleren van hun woningen, maar wel tegen het gekozen materiaal. Ze vinden dat er genoeg gezonde alternatieven zijn om hun woning te beschermen tegen kou en vocht. In de brief die vandaag naar eigenaar Volkshuisvesting gaat, vragen zij de verhuurder af te zien van purschuim als isolatiemateriaal.

Onderzoek naar risico's voor gezondheid

Ze wijzen op een lopend onderzoek van de Gezondheidsraad naar de gevolgen en risico's voor de gezondheid van de bewoners van huizen met pur-isolatie. Zo lang dat onderzoek nog niet ten einde is, wensen de huurders van Volkshuisvesting niet mee te werken aan het isolatieproject dat op 19 augustus van start gaat. ‘Wij lenen ons niet als proefpersonen en onze gezondheid staat op de eerste plaats’, staat in de brief.



Volkshuisvesting wil de vloeren van de 249 woningen in de wijk Over het Lange Water in Arnhem-Noord isoleren. De aannemer zal in de kruipruimte de onderkant van de vloeren inspuiten met purisolatie. Dat is een gele kunststof substantie die gaten en kieren dicht, waardoor de woningen tochtvrij en dus beter geïsoleerd worden.

Handtekeningenactie

De verontruste huurders beroepen zich met hun handtekeningenactie op hun huurovereenkomst. Hierin staat volgens hen dat tenminste 70 procent van de huurders binnen een complex of wijk akkoord moet zijn met een verandering. Ze menen dat 163 handtekeningen van huurders voldoende moet zijn om het isolatieproject te stoppen.



Woningcorporatie Volkshuisvesting weet van de onrust in de wijk. ,,We hebben enkele weken geleden al een brief van 43 huurders ontvangen, waarin ze hun zorgen uitspreken. Daar hebben we op geantwoord dat de aannemer watergedragen pur als isolatiemateriaal gebruikt in plaats van vluchtige schadelijke stoffen. Dat hebben we ook verteld tijdens twee inloopavonden”, zegt een woordvoerder van Volkshuisvesting.

Nieuwe informatiebijeenkomst