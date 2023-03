Arnhemse winkeliers omarmen Snollebollekes: ‘Een begrip in Nederland’

,, Als er een concert is in het GelreDome, dan merk je wel dat de stad volloopt”, zegt Peter Thuis, eigenaar van stripboekhandel De Noorman. Om het centrum een Snollebollekes-gevoel te geven, heeft het Platform Binnenstad Arnhem grote kartonnen borden van Rob Kemps, de man achter Snollebollekes, laten maken. Die zijn inmiddels in de hele binnenstad, van schoenenwinkels tot kapperszaken, terug te vinden. Kemps zelf heeft bij herhaling gezegd dat hij van GelreDome zijn thuisstadion wil maken. Hij stond ook in 2019 en 2021 al in het Arnhemse stadion.

Mensen naar de stad toelokken

Marc Bosboom, woordvoerder van Platform Binnenstad Arnhem, is er enthousiast over. ,,Het is leuk voor Arnhem om mee te gaan in de sfeer van zo’n concert. We willen van te voren mensen naar de stad toe lokken. Dat is weer goed voor de ondernemers.



,,Uitbaters van cafés en restaurants kunnen bijvoorbeeld een Snollebollekes-menukaart maken, zodat ze daarmee extra aandacht genereren. In totaal hebben we 150 kartonnen Rob Kempsen in de winkels geplaatst, in overleg met evenementenorganisatie Matrixx.”