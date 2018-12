Arnhemse YouTuber tekent contract bij Talpa: ‘Dit biedt ons veel kansen’

Zo testten ze eerder hoe mensen reageren als een jongen in de trein niet opstaat voor een zwangere vrouw, wat bezoekers in de supermarkt doen als ze ongevraagd hulp krijgen met hun boodschappen en hoe anderen in een kapperszaak reageren als een buitenlandse kapper een Nederlandse klant weigert. ,,Ons doel is maatschappelijke thema’s bespreekbaar te maken. We kiezen daarbij vaak voor onderwerpen waar mensen een duidelijke mening over hebben’’, vertelt Beernink.



De populariteit van het YouTube-kanaal is in korte tijd flink gegroeid. Inmiddels telt Bondgenoten ruim 56.000 abonnees. Om nog meer te groeien, hebben de videomakers onlangs contact gezocht met Social1nfluencers, dat onderdeel uitmaakt van Talpa. Met succes, want begin deze maand tekenden de twee er een contract. ,,Dat betekent voor ons vooral achter de schermen heel veel. We krijgen ondersteuning, advies van professionals en hulp met bijvoorbeeld campagnes. De hoop is natuurlijk om veel door te groeien, nog meer kijkers te krijgen en geld met dit werk te gaan verdienen. Dit biedt ons veel kansen.’’



Ook het bekende kanaal StukTV is aangesloten bij Social1nfluencers.