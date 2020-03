Arnhemse zitvolleybalster Eef zoekt medespeelsters: ‘Ik wil het hoogste halen’

Chinees restaurant Ho-Me in Arnhem twee weken dicht vanwege coronavi­rus

11:16 ARNHEM - Chinees restaurant Ho-Me aan de Koningstraat in Arnhem sluit tot en met 31 maart de deuren. Voor zover bekend is dit het eerste restaurant in Arnhem dat tijdelijk dichtgaat. Volgens eigenaresse Hong Liu is het niet verantwoord de zaak open te houden zolang Nederland in de ban is van het Coronavirus.