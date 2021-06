Arnhemse zonder geldig rijbewijs botst met auto op container Nieuwe Kade: 400 euro boete

ARNHEM - Een 26-jarige vrouw uit Arnhem heeft zondagavond een bekeuring gekregen van 400 euro nadat ze met haar auto op de Nieuwe Kade tegen een container was gebotst. De Arnhemse had geen geldig rijbewijs en droeg geen gordel. Toch stapte ze zonder noemenswaardig letsel uit de zwaar beschadigde auto.

De wagen moest na het ongeval aan de voet van de John Frostbrug in Arnhem worden afgesleept; het voertuig is waarschijnlijk total loss. Bij onderzoek stuitte de politie op een lachgascilinder in de auto. Volgens een woordvoerder waren bij de aanrijding geen andere partijen betrokken.

Het rijbewijs van de vrouw was in november 2020 ongeldig verklaard. Daarvoor kreeg ze een proces-verbaal. Waarom het rijbewijs ongeldig is verklaard, is niet duidelijk.

Doelloos heen en weer

Later in de nacht werd op de Rijnkade een andere automobilist bekeurd. Hij reed volgens de politie rond 05.00 uur ‘zonder redenen doelloos heen en weer’ en deed dat met te hoge snelheid. De man werd geklokt op 77 kilometer per uur waar 30 de maximumsnelheid is.

Omwonenden klagen al langer over onder meer hardrijders op de Arnhemse Rijnkade. Zij veroorzaken (geluids)overlast en onveilige situaties. Vorige week reed een 26-jarige Arnhemmer er in de nacht tegen een bloembak die straatraces op de waterkering moet voorkomen. Na het ongeval nam de man de benen.

Deze week neemt de gemeente Arnhem naar aanleiding van klachten aanvullende maatregelen om overlast tegen te gaan en de veiligheid te bevorderen. Er komen morgen meer bloembakken en er wordt onderzocht waar extra verkeersdrempels kunnen worden gelegd. De politie heeft de afgelopen weken herhaaldelijk extra controles uitgevoerd. Daarbij zijn honderden bekeuringen uitgedeeld.