Arnhemse zonnefolieproducent gaat als een komeet; straks ook folie op huis en schuur

Zonnecelf­olie uit Arnhemse fabriek

13 maart ARNHEM - Bijna een jaar na de overname is de Arnhemse zonnecelfoliefabriek HyET Solar klaar om zonnecelfolie op grote schaal te laten produceren. Het in Arnhem ontwikkelde flexibele Powerfoil wordt mogelijk nog dit jaar in fabrieken in Saoedi-Arabië en Oman in productie genomen.