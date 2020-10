Arnhemse zwemleraar Matthew A. hoort tbs tegen zich eisen voor ontucht met negen jongetjes

VIDEO Politie op zoek naar camper in zaak vermoorde Naomi (35): ‘Groot puzzelstuk in het onderzoek’

29 september ARNHEM - In de zaak van de in augustus vermoorde Naomi (35) is de politie op zoek naar een Mercedes Viano met het kenteken GJ-109-F. De camper zou van de man zijn die ervan verdacht wordt Naomi te hebben doodgeschoten in haar woning aan de Floriszstraat in Arnhem.