Arnhemsen in Marokko ‘nog heel erg angstig’ na fikse naschok, Marcouch steekt helpende hand toe

Dit is de laatste Airborne-veteraan die bij de herdenkin­gen is: de 98-jarige Geoff Roberts

Slechts één Arnhem-veteraan is aanwezig bij de Airborneherdenkingen. Zijn naam is Geoff Roberts (98). Wie vaker herdenkingen bezoekt, kent hem. Roberts is heel trouw. De laatste decennia heeft hij geen herdenking gemist. Dit jaar is hij niet overal bij. Zo slaat hij de herdenking in de Berenkuil over.