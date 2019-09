Arrestatieteam pakt man op in woning Arnhem na bedreiging in relationele sfeer

De politie liet na de arrestatie weten dat de man is aangehouden in verband met bedreigingen in de relationele sfeer. Er waren aanwijzingen dat hij een vuurwapen had.

De autoriteiten rukten maandagmiddag iets voor twee uur met meerdere eenheden uit naar Presikhaaf. Een arrestatieteam kwam rond 14.45 uur in actie. Kort daarna volgde de aanhouding. Die verliep zonder problemen. Er is niemand gewond geraakt



Via een megafoon werd een verdachte in het huis door de politie toegesproken. De verdachte wordt opgeroepen de handen omhoog te doen, zich om te draaien en te knielen. Uiteindelijk werd de persoon in de voortuin gearresteerd.



De straat is aan beide kanten afgesloten voor publiek. In de buurt werd gefluisterd dat de politie-actie te maken zou hebben met de invallen bij terreurverdachten in Arnhem en Huissen, in september 2018. Dat bleek niet het geval.