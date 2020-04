Artsen en specialisten doen klemmend beroep: Kom langs bij serieuze klacht

Zowel de huisartsen als het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate constateren dat de coronacrisis leidt tot uitstel van doktersbezoek, óók in gevallen waarin snel medisch optreden is vereist. ,,We zijn de afgelopen weken een aantal mensen in de praktijk tegengekomen van wie we hebben gezegd: die hadden iets eerder kunnen komen”, erkent medisch directeur Desiree Creemers van Rijnstate.

Pijn op de borst

Een voorbeeld uit de praktijk zijn patiënten met pijn op de borst die uiteindelijk een infarct blijken te hebben gehad. ,,Die hadden we eerder kunnen dotteren als ze sneller waren gekomen”, legt Creemers uit.

Ook zwangere vrouwen met hoofdpijn hebben hun bezoek aan de dokter uitgesteld, terwijl hun klacht het gevolg was van hoge bloeddruk. Creemers: ,,Dat laatste kan gevaarlijk zijn voor moeder en vrucht.”

Vage klachten

Huisartsen en ziekenhuis hebben er op gehamerd dat mensen niet met vage klachten langs moeten komen. Veel van de inzet is immers gericht op coronapatiënten en mensen die mogelijk met het virus zijn besmet. Het ziekenhuis heeft niet-spoedeisende operaties ook uitgesteld. En zowel de poliklinische afspraken als de huisartsenconsulten gaan zoveel mogelijk via de telefoon of beeldbellen.

Het gevolg van die boodschap is dat er duidelijk minder patiënten naar de huisarts, de huisartsenpost en de spoedeisende hulp komen, maar dat daar ook mensen onder zijn die hun doktersbezoek ten onrechte uitstellen.

Angst wegnemen

,,Voor het ziekenhuis komt daar nog bij dat ze dat doen uit angst dat het daar niet veilig is omdat er ook mensen met corona worden verpleegd”, zegt Creemers. Die angst wil ze met klem wegnemen.

,,De zorg voor coronapatiënten is strikt gescheiden van de reguliere zorg en alle hygiëne- en veiligheidsmaatregelen worden in acht genomen. Onze dokters laten patiënten zelfs extra zíen hoe ze zich schoon houden.”

Achter de patiënten van wie is vastgesteld dat ze te lang zijn blijven doorlopen met ernstige klachten gaat volgens de artsen een groep van onbekende omvang schuil die ze liever vandaag dan morgen zien komen. ,,Je kunt denken aan iemand met pijn op de borst, maar ook iemand met een bloedende moedervlek of een vrouw met een knobbeltje in de borst”, zegt Creemers. Dat kan duiden op respectievelijk een infarct, huidkanker of borstkanker. ,,Deze mensen moéten gezien worden.”

Kankerpatiënten

Naast de coronazorg gaat in het ziekenhuis bijvoorbeeld ook de zorg door voor kankerpatiënten die een bestraling, chemotherapie of operatie nodig hebben, voor zwangere vrouwen met klachten en mensen die een hartoperatie nodig hebben.