Artsen werkten gratis mee aan de genezing van patiëntjes in het Irene Kinderziekenhuis in Arnhem

Het ziekenhuis (de oorspronkelijke naam was De Vereeniging het Kinderziekenhuis) werd in 1881 opgericht door een aantal rijke Arnhemmers met als doel de verpleging van kinderen uit armoede-gezinnen tegen een zo klein mogelijke vergoeding. Het initiatief werd genomen omdat het toenmalige Gemeenteziekenhuis aan de Eusebiusbinnensingel geen kinderafdeling had. Het Kinderziekenhuis opende in een beneden- en bovenwoning aan de Sint Marten.



Dat werd al heel snel te klein en in 1883 verhuisde het ziekenhuis naar de Catharijnestraat, waartoe de vereniging een voormalige zinkfabriek had aangekocht en als ziekenhuis geschikt had gemaakt. De verhuizing werd door het overwegend arme Klarendal met gejuich ontvangen: eindelijk was er een goede medische voorziening voor de kinderen in de dichtbevolkte en kinderrijke wijk.



De armoedige omstandigheden in veel gezinnen in die tijd zorgden voor veel ziektes onder de kinderen. Ondervoeding, maag- en darmstoornissen en ademhalingsproblemen door de slechte ventilatie in de armoedige woningen eisten hun tol. Ook tbc en polio kwamen regelmatig voor. Kinderen met gezondheidsklachten niet ouder dan 12 jaar konden in het Kinderziekenhuis terecht.