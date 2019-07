Asfalt koelt niet af door zomerhitte, Arnhemse singel blijft langer dicht

De singel, onderdeel van de Arnhemse Centrumring, is afgesloten voor werkzaamheden aan het riool. Die zijn afgerond en er is nieuw wegdek gelegd, met een asfaltlaag van zo’n 25 centimeter dik. Als dat asfalt wordt aangebracht, heeft het een temperatuur van tussen de 150 en 180 graden. Doordat het nu zo heet is, koelt het materiaal maar heel langzaam af. ,,Je zou er nu overheen kunnen rijden, maar de kans op spoorvorming is groot”, zegt een woordvoerder van de gemeente Arnhem. ,,We willen geen risico nemen en daarom blijft de weg dicht tot maandag.”

Drie keer is scheepsrecht

Eigenlijk zou de Eusebiusbinnensingel morgen weer open gaan. Dat was al later dan gepland. Oorspronkelijk was het idee dat de werkzaamheden op 5 juli klaar zouden zijn. Door problemen met een telecomkabel die op een andere plek liep dan gedacht, liep de aannemer echter vertraging op.



Het was de derde keer dat op de zelfde plek (op de hoek met de Oranjewachtstraat) de weg moest worden open gebroken voor dezelfde klus aan het riool.



Door tegenvallers met kabels en leidingen liepen de werkzaamheden uit en moesten ze worden afgebroken om de verkeersdoorstroming niet in gevaar te brengen. Daarvan is nu geen sprake, aldus de gemeentewoordvoerder.