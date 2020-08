‘Asielzoekers worden niet rechtvaardig behandeld, het is niet humaan genoeg’

Dat hij ooit bij Vluchtelingenwerk zou belanden, had Jan van der Werff niet gedacht. En al helemaal niet dat hij er 32 jaar zou blijven en er zou eindigen als directeur.



De boerenzoon zou het bedrijf van zijn vader overnemen, was namelijk het idee. Na een studie ontwikkelingspsychologie en vakbekwaam akkerbouwer (,,zo heette dat toen’’) in Utrecht, kon hij aan de universiteit een promotieplaats krijgen. ,,Maar dat wilde ik niet. Toen zei mijn vader dat hij ging stoppen met zijn bedrijf.’’ Zo kwam het dat de geboren Zeeuw drie jaar een boerderij runde. Na onenigheid over de overname stopte hij, en via de liefde kwam hij in het oosten van het land terecht. ,,Mijn toenmalige vriendin kreeg een baan in Arnhem.’’



Gewend als hij was aan zeven dagen per week werken, besloot hij, zelf baanloos, zich te melden als vrijwilliger. Zo kwam hij bij VluchtelingenWerk terecht.