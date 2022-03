ASM Festival 2022 in Arnhem gaat door: eerste topact is bekend

ARNHEM - Het ASM Festival op Stadsblokken in Arnhem vindt plaats op 27 augustus. Vandaag is de eerste headliner bekend gemaakt: de Nederlandse band Chef’Special.

Chef’Special scoorde vorig jaar een grote hit met ‘Afraid of the Dark’. Het nummer stond 21 weken in de Nederlandse Top 40. ,,Ze zijn een van de populairste bands momenteel”, vertelt organisator Magchiel Koekkoek van BOD Events. ,,We zijn hartstikke trots dat ze bij ons komen optreden.”

Nieuw programma

De organisatie heeft dit jaar gekozen voor een nieuw programma. ,,Toen het festival in 2020 niet door kon gaan, hebben we de bands en artiesten gevraagd of ze het jaar daarop alsnog wilden optreden”, vertelt Koekkoek. ,,Maar vorig jaar kon het festival ook niet doorgaan. De coronamaatregelen lieten het niet toe. Nu hebben we gekozen voor een programma dat aansluit bij deze zomer.”

Quote Onze line-up is interes­sant voor jongeren en volwasse­nen Magchiel Koekkoek, BOD Events De andere bands en artiesten worden in de loop van de week bekend gemaakt. ,,Onze line-up is interessant voor jongeren en volwassen. Vorige keren waren er optredens van Guus Meeuwis, Ilse de Lange en BLØF. Veel mensen houden van die muziek.”

Breder aanbod

Het festivalterrein wordt ook uitgebreid. ,,We willen het veld op de Stadsblokken aan het water ook gebruiken”, zegt Koekkoek. ,,De Arnhemse DJ Daniel Williamsen gaat daar house en technomuziek draaien. Dat is een muziekscene die best populair is in de regio. Zo creëren we een breder aanbod voor onze bezoekers.”

Net als in 2019 wordt Strand Zuid omgebouwd tot een disco. ,,Mogelijk weer een silent disco.”

Tickets

De Early Bird verkoop start zaterdag 26 maart om 09.00 uur.